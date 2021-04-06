Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı
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Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı

Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.

Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen tatbikatta, sahaya çıkan muhabere görevlileri tek bir iletişim sisteminin organizasyonu ile ilgili görevleri yerine getiriyor.

Tatbikatta modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılıyor.

Birliklerin etkileşiminin organizasyonu, saha kontrol noktalarının açılması ve diğer faaliyetleri içeren tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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