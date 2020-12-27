Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

27.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:52

Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi Beykoz'da iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayraklarını çekerek yere fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail A., "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Beykoz'da iş yerinin kapısına asılan Azerbaycan ve Türk Bayraklarını çekerek yere fırlattığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail A., "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, Beykoz Tokatköy mahallesi Sultanaziz Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs, kapalı olan bir iş yerinin demir korkuluklarına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrağını eline alarak yere fırlattı. Yoldan geçen küçük bir çocuk bayrakları fark etti. Yerdeki bayrakları eline alarak kenara bırakan çocuk yoluna devam etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, bayrakların bir şahıs tarafından yere atıldığını görerek emniyete haber verdi.

Yakalandı

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. 47 yaşındaki şüpheli Mikail A., dün akşam saat 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Yapılan araştırmalarda, yakalanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli Mikail A.'nın "kayıp şahıs" olarak aranmasının olduğu, geçmiş tarihlerde "cinsel taciz", "kasten yaralama", "4320 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Azerbaycan ve Türk Bayrakları'na saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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