Azerbaycan ve İran Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı - Haberler

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Azerbaycan ve İran Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan ve İran Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı

Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı konusunda anlaşma imzalandı.

Azerbaycan ile İran arasında, Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımı konusunda anlaşma imzalandı.

Bakü'de, Azerbaycan ile İran arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. Toplantısı yapıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi'nin eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Mustafayev ve Kasımi, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yolun 55 kilometre olacağını bildirdi.

Mustafayev, yol üzerinde biri İran diğeri de Azerbaycan'ın finanse edeceği 2 köprünün yapılacağını belirtti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Güncel, Haberler

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