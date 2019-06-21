Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Washington'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin 3 saatten fazla sürdüğü, bakanlarca daha önce Paris ve Moskova'da yapılan toplantılarda ele alınan konuların nasıl uygulandığının görüşmenin başlıca konusunu oluşturduğu belirtildi.

Görüşmenin "olumlu" ve "müzakere sürecinin ilerlemesine hizmet eden" bir görüşme olarak nitelendirildiği açıklamada, ev sahipliği dolayısıyla ABD'ye teşekkür edildi.

AGİT Minsk Grubu'undan yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Dağlık Karabağ sorununun çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunulduğu, bakanların, eş başkanların bölgeye son seyahatleri sırasında önerilen insani yardım ve güvenlik önlemlerinin uygulanması konusundaki konum ve beklentilerini netleştirdiği kaydedildi.

Cephe hattında son dönemlerde yaşanan can kayıplarından üzüntülerini ifade eden eş başkanlar, taraflara barışa elverişli ortamın sağlanması ve yapıcı müzakerelerin yeniden başlaması için bir an önce girişimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre eş başkanlar, taraflara, ateşkese ciddi şekilde uyma, provokatif eylemlerden kaçınma, cephe ve sınır hatlarında keskin nişancıların kullanımı ve mühendislik çalışmalarının yapılmasından kaçınma çağrısı yaptı.

Gerginlik riskinin azaltılması için bakanlar arasındaki doğrudan iletişimden tam olarak yararlanılmasının önemine değinilen görüşmede, bakanların yakın zamanda yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, 1 milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 27 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Kaynak: AA