Azerbaycan vaka sayısı kaç? Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi bitti mi?
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Azerbaycan vaka sayısı kaç? Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi bitti mi?

Azerbaycan vaka sayısı kaç? Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi bitti mi?
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Türkiye'nin Galler ile yapacağı Euro 2020 maçı öncesi vatandaşlar Azerbaycan'daki vaka sayılarını merak etti. Peki, Azerbaycan vaka sayısı kaç? Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi bitti mi? İşte, detaylar…

Euro 2020 maçlarının yapılacağı ülkelerden biri olan Azerbaycan sporseverlerin meraklı sorularının hedefinde. Azerbaycan'nın vaka sayıları araştırılırken Azerbaycan vaka sayısı kaç? Azerbaycan'da koronavirüs pandemisi bitti mi gibi konular araştırıldı.

AZERBAYCAN VAKA SAYISI KAÇ?

15 Haziran 20201 itibariyle Azerbaycan Vaka sayıları:

Vaka sayısı: 68

7 günlük ortalama vaka: 59

Pandemi boyunca toplam vaka sayısı: 335.000

Pandemi boyunca toplam iyileşen sayısı: 329.000

Pandemi boyunca toplam vefat sayısı: 4.958

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