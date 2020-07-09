Azerbaycan uyruklu kadını öldüren sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası Konya'da Azerbaycan uyruklu kadını tabancayla öldürüp araçtan attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya'da Azerbaycan uyruklu kadını tabancayla öldürüp araçtan attığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Rahim Aracı ve sanığın kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen, başka bir suçtan tutuklu sanık Ali Dalkıç ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, sanık Aracı'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aracı'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulayarak, cezanın 14 yıla düşürülmesine karar veren heyet ayrıca sanık Aracı'ya "6136 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçundan tutuksuz yargılanan avukat Selahattin Eyyubi G'nin, 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, cezayı erteledi. Aynı suçtan yargılanan Ali Dalkıç ve Erol Gümüş'ün de 7 ay 15'er gün hapisle cezalandırılması kararlaştırıldı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde, 24 Temmuz 2018'de tabancayla vurulduktan sonra araçtan atılan ve vücuduna 8 mermi isabet ettiği belirlenen 3 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Saibe Yükselir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yükselir'in, hastaneye kaldırılmadan önce kendisine yardım etmeye çalışanların "Kim yaptı?" sorusuna, "Rahim" cevabını verdiği iddia edilmiş, şüphelinin kaçtığı araç, Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hekim Hacı Mehmet Sokak'ta terk edilmiş halde bulunmuştu.

Olaydan yaklaşık 1 ay sonra Rahim Aracı ile avukatı Selahattin Eyyubi G. ve sanığın arkadaşı Erol Gümüş ile Ali Dalkıç gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA