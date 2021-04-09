Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı: "Şuşa'ya atılan İskender füzeleri tam kapasite infilak etmemiş olabilir"

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samir Poladov, Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine atılan İskender füzelerinin tam kapasite infilak etmemiş olabileceğini söyledi.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samir Poladov, Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ'ın Şuşa kentine atılan İskender füzelerinin tam kapasite infilak etmemiş olabileceğini söyledi.

Ermenistan, Rus yapımı İskender füzelerini 2'inci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı kullandı. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) işgalden kurtarılan Şuşa kentinde İskender füzesine ait parçaları tespit etti. ANAMA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samir Poladov, kalıntılarda yapılan incelemeler sonucu füzelerin tam kapasite patlamamış olabileceğini söyledi.

Poladov'un verdiği bilgiye göre 15 Mart'ta Şuşa'da yapılan mayın temizleme operasyonu sırasında 2 farklı yerde, birbirinden 780 metre mesafe uzaklıkta 2 adet infilak etmiş füzeye ait kalıntılar bulundu. Füzeleri üzerlerindeki "9M723" seri numarasından tespit ettiklerini vurgulayan Poladov, iki füzenin de patlamış olmasına rağmen sadece bir noktada çukur görüldüğünü dile getirdi.

Samir Poladov, "Bu nokta soru işaretleri uyandırıyor. Bu kadar güçlü füzelerin patlaması, yüzeyde belirgin izler açar. Biz sadece bir çukur bulduk. Mayın temizleme süreci devam ediyor ve önemli yeni bulgulara ulaştığımızda paylaşacağız" dedi. Atılan füzelerin azami 400 kilometre menzile ulaşma ve 480 kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyabilme kapasitesine sahip olduğuna vurgu yapan Poladov, Şuşa'da füzelerin tespit edildiği bölgede büyük hasar meydana gelmediğini söyledi.

Bu durumu değerlendiren Poladov, "İskender füzelerinin tam kapasiteyle patlamadığı yönünde makul varsayımlar var. Çünkü füzenin iddia edilen gücüyle verdiği hasar arasında orantısızlık söz konusu. Füze eğer tam kapasite patlasaydı parçaları bu kadar büyük boyutta kalamazdı" ifadelerini kullandı.

Ermenistan basınına göre İskender füzeleri, 2. Karabağ Savaşı'nın son günlerinde, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığı dönemde kullanıldı. ANAMA yetkilisi Poladov, "Füzelerin fırlatılış tarihini kesin olarak söylemek bizim için zor" dedi. Poladov, Şuşa'nın kurtarılmasının ardından askeri ikilem içinde kalan Ermenistan'ın İskender füzelerini Azerbaycan ordusunun daha fazla ilerlemesini engellemek için kullanmış olabileceğini vurguladı. Poladov açıklamasında, "Bir zamanlar Şuşa'yı kendi şehri olarak gören Ermenistan aniden onu tamamen yok etmeye çalıştı. Bu bir kez daha Şuşa'nın Ermenistan ile hiçbir alakası olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Ermenistan İskender füzesini 2016 yılında Rusya'dan aldı

Ermenistan 2016 yılında Rusya'dan İskender füze sistemi aldı. Rus yapımı füzeler ilk kez Eylül 2016'da Erivan'da düzenlenen askeri geçitte görüntülendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2. Karabağ Savaşı sırasında İskender füzelerinin kullanıldığını ama tam kapasite patlamadıklarını ifade etmişti. Rusya ise İskender füzelerinin Karabağ savaşında kullanılmadığını açıklamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı