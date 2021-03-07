Azerbaycan Türkü manav, "askıda meyve ve sebze" ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
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Azerbaycan Türkü manav, "askıda meyve ve sebze" ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

07.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:20
Azerbaycan Türkü manav,

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Karabağ'ın Laçın bölgesinden 8 yıl önce Türkiye'ye gelen, bir yıl önce de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Azerbaycan Türkü İskender Taghıyev, manavında başlattığı "askıda meyve ve sebze" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin yüzünü güldürüyor.

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Karabağ'ın Laçın bölgesinden 8 yıl önce Türkiye'ye gelen, bir yıl önce de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Azerbaycan Türkü İskender Taghıyev, manavında başlattığı "askıda meyve ve sebze" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin yüzünü güldürüyor.

İskender Taghıyev, yaklaşık 8 yıl önce Ermeni güçlerinin baskısı nedeniyle İstanbul'a yerleşti. Türkiye'de kalmaya karar veren ve burada evlenen Taghıyev, yaklaşık 1 yıl önce de Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için ailesiyle Reyhanlı'da yaşamaya başladı.

Taghıyev, Suriyeli yetim çocuklara hizmet veren Reyhanlı Eğitim Köyü'nde gönüllü görev almaya başladıktan sonra ilçede manav açtı.

Suriyelilere daha fazla yardımcı olabilmek için manavında "askıda meyve ve sebze" kampanyası başlatan Taghıyev, müşterilerinin kendi alışverişlerine ek olarak ihtiyaç sahipleri için de ücretini ödediği ürünleri belirlediği ailelere veriyor.

"İhtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşana kadar çalışacağız"

İskender Taghıyev, AA muhabirine, hayırsever ile ihtiyaç sahibi aileler arasında "gönül köprüsü" oldukları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Günde ortalama 45 aileye taze meyve ve sebze ulaştırdıklarını belirten Taghıyev, çocukların yüzlerinin gülmesi amacıyla faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

Taghıyev, ulaştıkları aile sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kampanyanın en önemli ve güzel yanı, veren el ile alan elin birbirini görmemesi. Ailelerin bazıları buraya gelerek ihtiyaçlarını kendileri diledikleri gibi seçip alabiliyorlar, buraya gelemeyen ailelere de kendimiz meyve ve sebzeleri ulaştırıyoruz. Ortalama günde 250 kilogram meyve ve sebze ailelerin sofralarını süslüyor. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm aileler meyve ve sebzeye ulaşana kadar çalışacağız. Bizleri çok mutlu eden, ailelerin mutluluğudur."

Müşterilerden Muhammed Ermeç de "askıda meyve ve sebze" uygulamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ermeç, kampanyanın ihtiyaç sahipleri için çok faydalı olduğunu, uygulamaya destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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