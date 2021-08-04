Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek - Genel İran'daki Azerbaycan Türkleri yayımladıkları dayanışma bildirisi ile Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek verdi.

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek - Genel

İran'daki Azerbaycan Türkleri yayımladıkları dayanışma bildirisi ile Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek verdi. "Ortak Dayanışma" başlığıyla yayımlanan bildiride, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlarda binlerce hektar ormanın küle döndüğü ve hayatını kaybedenler olduğu hatırlatıldı.

İran Azerbaycanı Türklerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma bildirisi yayımlayarak fidan dikme kampanyasına destek verdi.

"Ortak Dayanışma" başlığıyla yayımlanan bildiride, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlarda binlerce hektar ormanın küle döndüğü, doğal yaşamın büyük zarara uğradığı ve hayatını kaybedenler olduğu hatırlatıldı.

"Kardeş Türkiye milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletmekteyiz. " ifadesine yer verilen bildiride İran Azerbaycanı Türklerinin her zaman Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Bu insanlık dışı ve vahşice olay, terörün çirkin yüzünü tüm çıplaklığı ile bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu insanlık suçu bir kez daha göstermiş oldu ki terörün iyisi kötüsü yoktur ve artık çağımızda teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye'mize karşı yapılmış her türlü terörü kınamakta ve telin etmekteyiz. " ifadeleri kullanıldı.

Fidan dikme kampanyasına destek

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenen bildiride, Türkiye'de başlatılan fidan dikme kampanyasına da destek verildi.

İran'daki Azerbaycan Türklerinin ortak bildirisinde şunlar kaydedildi: "Türk düşmanları ormanlarımızı yakmışsa biz fidanların dikiminde kardeşlerimizle omuz omuza olacağız. Şüphesiz büyük ve muktedir Türkiye, bu yaraları en hızlı şekilde sarmayı başaracaktır ve bu olaydan yüzü kara çıkanlar sadece terör örgütleri ve onların destekçileri olacaktır. "

Söz konusu bildiriye imza atanlar arasında Azerbaycan Öğrenci Hareketi (AZOH), Azadlık Cephesi (GAMAC), Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (Direniş), Azerbaycan Merkez Partisi (AMP), Güney Azerbaycan Demokrat Partisi (GADP), Güney Azerbaycan İstiklal Partisi (GAİP), Güney Azerbaycan Liberal Demokrat Partisi (GALDP), Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekatı (GAMOH) ve Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği (GADTB) yer aldı.

Azerbaycan Türkleri

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:28:51. #1.15#

title