Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek - Genel İran'daki Azerbaycan Türkleri yayımladıkları dayanışma bildirisi ile Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek verdi.

Azerbaycan Türklerinden yangınla mücadeleye destek - Genel

İran'daki Azerbaycan Türkleri yayımladıkları dayanışma bildirisi ile Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek verdi. "Ortak Dayanışma" başlığıyla yayımlanan bildiride, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlarda binlerce hektar ormanın küle döndüğü ve hayatını kaybedenler olduğu hatırlatıldı.

İran Azerbaycanı Türklerinin oluşturduğu sivil toplum kuruluşları, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle dayanışma bildirisi yayımlayarak fidan dikme kampanyasına destek verdi.

"Ortak Dayanışma" başlığıyla yayımlanan bildiride, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangınlarda binlerce hektar ormanın küle döndüğü, doğal yaşamın büyük zarara uğradığı ve hayatını kaybedenler olduğu hatırlatıldı.

"Kardeş Türkiye milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletmekteyiz. " ifadesine yer verilen bildiride İran Azerbaycanı Türklerinin her zaman Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.

Bildiride, "Bu insanlık dışı ve vahşice olay, terörün çirkin yüzünü tüm çıplaklığı ile bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu insanlık suçu bir kez daha göstermiş oldu ki terörün iyisi kötüsü yoktur ve artık çağımızda teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye'mize karşı yapılmış her türlü terörü kınamakta ve telin etmekteyiz. " ifadeleri kullanıldı.

Fidan dikme kampanyasına destek

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenen bildiride, Türkiye'de başlatılan fidan dikme kampanyasına da destek verildi.

İran'daki Azerbaycan Türklerinin ortak bildirisinde şunlar kaydedildi: "Türk düşmanları ormanlarımızı yakmışsa biz fidanların dikiminde kardeşlerimizle omuz omuza olacağız. Şüphesiz büyük ve muktedir Türkiye, bu yaraları en hızlı şekilde sarmayı başaracaktır ve bu olaydan yüzü kara çıkanlar sadece terör örgütleri ve onların destekçileri olacaktır. "

Söz konusu bildiriye imza atanlar arasında Azerbaycan Öğrenci Hareketi (AZOH), Azadlık Cephesi (GAMAC), Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı (Direniş), Azerbaycan Merkez Partisi (AMP), Güney Azerbaycan Demokrat Partisi (GADP), Güney Azerbaycan İstiklal Partisi (GAİP), Güney Azerbaycan Liberal Demokrat Partisi (GALDP), Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekatı (GAMOH) ve Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği (GADTB) yer aldı.

Azerbaycan Türkleri

Kaynak: Habermetre