Azerbaycan Türkiye'ye 200 kişilik ek destek gönderecek
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Azerbaycan Türkiye'ye 200 kişilik ek destek gönderecek

Azerbaycan Türkiye'ye 200 kişilik ek destek gönderecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 200 kişilik itfaiye ekibinin daha gönderileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 200 kişilik itfaiye ekibinin daha gönderileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüştü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a bir kez daha taziyelerini ileten Aliyev, Azerbaycan'ın yangınları söndürmek için Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.

Orman yangınlarının söndürülmesinde Türkiye'ye verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı itfaiyecilerin çalışmalarda yüksek profesyonellik gösterdiklerini ve içtenlikle çalıştıklarını vurguladı.

Azerbaycan, 200 itfaiyeci daha gönderecek

Türkiye'deki yangın bölgelerinde 1 helikopter, 1 amfibi uçağı ve 150 ek personel ile 510 itfaiyecinin görev yaptığını vurgulayan Aliyev, 200 özel eğitimli itfaiyeciyi daha Türkiye'ye göndermeyi ve böylece Azerbaycan'dan gelen itfaiyeci sayısını 710 kişiye çıkarmayı teklif etti. Erdoğan, bu desteğin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Aliyev görüşmede Erdoğan'a Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın yaptığı provokasyonlar hakkında bilgi verdi ve Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'ın bu tür provokasyonlarına karşılık verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanları, çatışma sonrası dönemde bölgesel süreçler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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