Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları devam ediyor Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatların bir sonraki aşamasının tamamlandığı belirtildi. Senaryoya göre, zırhlı araç ve piyade birimleri arazide ilerleyerek belirlenen düşman hedeflerine karşı saldırıda bulundu. Ayrıca tatbikatta düşman hedeflerine ateş açmak ve stratejik noktaların ele geçirilmesi gibi görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatların bir sonraki aşamasının tamamlandığı belirtildi. Senaryoya göre, zırhlı araç ve piyade birimleri arazide ilerleyerek belirlenen düşman hedeflerine karşı saldırıda bulundu. Ayrıca tatbikatta düşman hedeflerine ateş açmak ve stratejik noktaların ele geçirilmesi gibi görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ TATBİKATLARI

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA