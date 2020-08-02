- Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları zırhlı birliklerle devam ediyor
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- Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları zırhlı birliklerle devam ediyor

- Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları zırhlı birliklerle devam ediyor Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor.

02.08.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:24

- Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları zırhlı birliklerle devam ediyor

BAKÜ - Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar zırhlı birliklerin katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatları tank ve zırhlı araçların katılımıyla devam ediyor. Tatbikat alanına toplanan tanklı ve zırhlı birliklerin koordineli bir şekilde hareket ettiği gözlemlendi. Savaşa hazır hale getirilen zırhlı araç birimleri, senaryoya göre belirlenen hedeflere doğru hareket ederek verilen görevleri eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi.

Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları

Azerbaycan ve Türkiye'nin hava ve kara kuvvetleri katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

- Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatları zırhlı birliklerle devam ediyor

Kaynak: İHA

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