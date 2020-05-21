Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğundan "Karabağ" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğundan "Karabağ" açıklaması

Sakarya Üniversitesi Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğu, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlere tepki gösterdi.

Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğundan
21.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:21

Sakarya Üniversitesi Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğu, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlere tepki gösterdi.

Topluluk adına yazılı basına açıklaması yapan öğrenci temsilcisi Vugar Nasırov, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan, adına "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" denilen sözde devletin seçim düzenleyerek 21 Mayıs'ta Şuşa'da yemin töreni yapmaya hazırlanmasının uluslararası hukuk, barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Karabağ Azerbaycandır! Bazı devletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bu sözde devletteki seçimleri tanımadıklarını ifade ederek 'seçim' şovunu kınamışlardır." ifadesini kullanan Nasırov, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Avrupa Parlamentosu, yetkili medya ve toplumun önde gelenleri de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkede bu 'seçimi' sabotaj olarak nitelendirmiş, Kafkasya'da barış ve istikrara yönelik sorumsuz siyasi adımı, sorunun barışçıl yollardan çözülmesinin önünde ciddi bir engel ve uluslararası hukuka bir tehdit olarak nitelendirerek, bu 'seçimler' ve sonuçlarını yasa dışı ilan edilmiştir. Sadece Ermeni liderliği, çakma rejimler ve Ermeni lobisi tarafından desteklenen, başka hiçbir uluslararası örgüt veya ülke tarafından tanınmayan sözde rejim tarafından düzenlenen 'seçimler' uluslararası hukuka aykırıdır."

Nasırov, Azerbaycan ve Ermenistan devletleri arasında sürdürülen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakereleri kötü etkileyen bu adımın, karşı tarafın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Yasa dışı bir parlamento tarafından sözde 'seçim' yapılması Ermenistan'ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığının bir kanıtıdır. Bu nedenle dünya devletleri ve uluslararası örgütler Ermenistan'ı uluslararası hukuk normlarına uymaya zorlayarak daha ciddi yaptırımlar uygulamalı ve uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nasırov, Sakarya'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak yapılmış sözde devletin seçimlerini asla kabul etmediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
'Berberiz, tıraş etmeye geldik' deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
"Berberiz, tıraş etmeye geldik" deyip 83 yaşındaki adamın 30 bin lirasını çaldılar
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Chelseali futbolcu Kante, koronavirüs endişesi nedeniyle antrenmana katılmadı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüs yolculuğu kamerada
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ferdi Tayfur Hatice Çarpar Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Bayram Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğundan "Karabağ" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 18:24:21. #1.14#
title