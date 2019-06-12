Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı

7'nci Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Görüşme Toplantısı'nın ardından, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile toplantıda alınan kararlara ilişkin protokolü imzalandı.

İmza töreni sonrasında konuşan Bakan Akar, toplantıda Güney Kafkasya bölgesi konusunda ortak vizyona sahip bakanlarla bir araya gelerek bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, "Mevcut ve potansiyel işbirliği konularını son derece geniş bir perspektifte ele aldık" dedi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın da bulunduğu coğrafyanın petrol ve doğal gaz gibi önemli enerji kaynaklarının işletilmesi ve bunların diğer bölgelere ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu nedenle bölge uluslararası aktörlerin de karşı karşıya geldiği, üzerinde önemle durduğu bir bölge olmakta ve bu nedenle de üç ülkenin iş birliği, birlikte çalışması, koordinasyonu gerçekten büyük önem arz etmektedir. Barış dolu bir geleceğin tesis edilmesi düşüncesinden hareketle Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü bir iş birliği var. Savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil bu yelpazede üç ülkenin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik var. Bu iş birliğimizle aynı zamanda bu ülkelerin de yararı için yapılması gereken neyse bunlar düşünülmekte, tartışılmakta, bu yönde hareket etmekteyiz. Aramızdaki bu iş birliği her geçen gün gelişmektedir. Her geçen gün yeni konular üzerinde çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki önümüzde dönemde bu gelişerek sadece savunma, askeri ve güvenlik konularında kalmayacak, tüm alanlara sirayet edecek ve aramızdaki iş birliği çok daha kapsamlı ve yararlı bir şekilde devam edecek. Bu aynı zamanda diğer ülkeler için de ciddi bir örnek teşkil edecek."

Yapılan çalışmalarla üç ülke arasındaki ilişkilerde hem ülkelerin yararı hem de bölge barış ve istikrarı için önemli mesafeler kat edildiğini belirten Bakan Akar, "Ülkelerimiz arasında imzalanan savunma alanında işbirliği mutabakat muhtırasının önümüzdeki dönemde de güzel ürünlerini, faydalarını göreceğiz. Ona dayalı olarak yapılacak bazı güzel işlerin ülkelerimize özellikle silahlı kuvvetlerimiz açısından çok yararlı hizmetler vereceğinin de burada altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerini "kıymetli kardeşim" diye nitelendirdiği Hasanov ile "değerli meslektaşım" diye hitap ettiği Izoria katkılarından dolayı teşekkür ederek tamamlandı.

Kaynak: DHA