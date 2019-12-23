Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı başladı
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Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı başladı

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

23.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:25
Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı başladı

, ve Dışişleri Bakanlarının 8. Toplantısı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.


Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenen Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı başkent Tiflis'te başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani üçlü toplantı kapsamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, üçlü işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi ve son dönemde yaşanan bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.


Liderler, üçlü toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.


Bakan Çavuşoğlu, üçlü toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - TİFLİS

Kaynak: İHA
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