Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve... Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor. Kaynak: İHA