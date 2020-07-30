Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve...
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.
30.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:02
Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den Kara Havacılık Unsurlarının da katılımıyla devam ediyor.
Kaynak: İHA