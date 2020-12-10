Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı
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Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı

10.12.2020 21:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:05

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nin ardından akşam saatlerinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nin ardından akşam saatlerinde havai fişek gösterisi yapıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanması başkent Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile kutlandı. Başkentteki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçit Töreni'nin ardından akşam saatlerinde havai fişek gösterisi yapıldı. Korona virüs salgının yayılmasını önlemek için uygulanan özel karantina tedbirleri ve sokağa çıkma yasağı dikkate alınarak, başkent sakinleri havai fişek gösterisinin düzenlendiği alana davet edilmedi.

Öte yandan Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçit Töreni'ne Türk komandoları da katıldı.

(İHA)

Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı
Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı
Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı
Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması havai fişek gösterisi ile kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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