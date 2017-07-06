Azerbaycan Topraklarına Yapılan Saldırıya Tepki

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına geçtiğimiz gün düzenlediği saldırıları kınadı.



Dün Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Fuzuli ilçesinin Alhanlı köyüne yapılan topçu saldırıları, Türkiye'den de büyük tepki toplamaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre 2 yaşındaki bir çocuk ile 50 yaşındaki bir kadının öldüğü ortaya çıkarken, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın saldırıları kınadıklarını söyledi. Başkan Aydın, "Azerbaycan Türklerine karşı 2 asırdır sürdürülen işgal ve katliama karşı her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Çeyrek asırdır işgal altında olan Azerbaycan'ın tarihi Dağlık Karabağ topraklarında Ermeni vahşeti ve terörizmi dünyanın gözü önünde hız kesmeden devam etmektedir. Terörden beslenen Ermenistan devleti her geçen gün daha çok azgınlaşmakta kadın, yaşlı, çocuk demeden sivil vatandaşlara karşı ateşkes sürecinde şiddet uygulamaktadır" dedi.



"Azerbaycan tarafı haklı olmamıza rağmen uyutma politikası izliyor"



Başkan Aydın, 24 yıldır devam eden ateşkese rağmen henüz bir yol alınamadığını da kaydederek, "4 Temmuz 2017 tarihinde Ermeni çeteleri işgal altındaki Azerbaycan topraklarından Azerbaycan'ın kontrolünde bulunan yerleşim birimlerinden Fuzuli ili Alhanlı köyüne havan toplarıyla ateş etmişlerdir. Ateşkese rağmen son dönemlerde sıklaşan saldırılar sonucu Azerbaycan Türklerinden sivil kayıpların sayısı artmaktadır. Son saldırıda köydeki sivillerden 2 yaşlı Zehra Guliyeva ve 50 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirmiştir. Aynı saldırıda yaralanan sivil vatandaşlar tedavi altına alınmıştır. Sözde adalet dağıtıcıları ve ATET'in Minsk Grubu, ateşkese rağmen yaşanan bu saldırıları görmezden geliyor, sözde barış masallarıyla Azerbaycan tarafı haklı olmamıza rağmen uyutma politikası izliyorlar. Azerbaycan hükümeti artık bu gibi oyunlara gelmemeli ve ateşkesi tek taraflı olarak bitirmelidir. 24 yıldır devam eden ateşkese rağmen bir adım dahi yol alınamamış, hatta ateşkese rağmen Azerbaycan askeri ve sivil kayıplar yaşamıştır. Yaşanan son saldırıların ve 2 yaşlı bir çocuğun failleri terörist ermeni devletidir. Bu sebeple başta Türkiye olmak üzere, dünya kamuoyunu ateşkes döneminde yaşanan saldırıların ve sivillerin katledilmesine gerekli tepkinin verilerek seyirci kalmamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. 1992 yılında yaşanan Hocalı Soykırımı'nın sorumlusu olan Sarkisyan Cumhurbaşkanı olarak aynı politikayı izlemekte ve Azerbaycan Türklüğüne karşı Dünyanın gözleri önünde Soykırım gerçekleştirmeye devam etmektedir. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Azerbaycan'ın işgal altındaki tarihi topraklarında yaşanan saldırıları şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR