Azerbaycan topraklarına sızan Ermeni asker gözaltına alındı
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Azerbaycan topraklarına sızan Ermeni asker gözaltına alındı

Azerbaycan topraklarına sızan Ermeni asker gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermeni bir asker, Laçın'da Azerbaycan topraklarına sızarak mayın döşemeye çalışırken gözaltına alındı.

Ermeni bir asker, Laçın'da Azerbaycan topraklarına sızarak mayın döşemeye çalışırken gözaltına alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir askerin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bulunan Laçın ilindeki olumsuz hava koşullarından yararlanarak Azerbaycan topraklarımıza girdiği bildirildi. Azerbaycan askerlerinin düzenlediği operasyon sonucunda Ermeni asker Artur Kartanyan'ın gözaltına alındığı, grubun diğer üyelerinin ise kaçarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerin görevinin Azerbaycan topraklarına mayın döşemek olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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