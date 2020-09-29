Azerbaycan topçu birlikleri Ermeni mevzilerini vuruyor
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Azerbaycan topçu birlikleri Ermeni mevzilerini vuruyor

29.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:55
Azerbaycan topçu birlikleri Ermeni mevzilerini vuruyor

Karabağ'da tahrik ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi.

Karabağ'da tahrik ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu topçu birliklerinin Ermeni mevzilerini vurduğu yeni görüntüleri yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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