Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

TÜRK askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığı'na sunuldu. Tezkerenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda; Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan 'Üçlü Bildiri'de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği ifade edildi.

Tezkerenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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