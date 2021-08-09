Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi
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Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi

Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ı ziyaret eden Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti, tarımla ilgili incelemelerde bulundu.

Aydın'ı ziyaret eden Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti, tarımla ilgili incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Tarım Bakanı Müşaviri Nurlan Hamidli, Azerbaycan Tarım Hizmetleri Genel Müdürü Mirza Aliyev, Tarımsal Servis Başkanı Elmin Rahmanov ve Sinam Şirketi Başkanı İslam Ehmedov'dan oluşan heyet ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Aydın ilindeki tarımla ilgili il müdürlüğü personeli tarafından heyet üyelerine kısa bilgilendirme yapıldı.

"Üretimde öncüyüz"

Aydın'daki tarım ve hayvanlıcılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, "İlimiz, ülkemizde bitkisel üretim değeri olarak 10'uncu, hayvansal üretim değeri olarak 7'nci, 16 adet ürün üretiminde ilk üçte yer alıyor. İlk sırada yer aldığımız kuru incir üretiminde ülkemizin yüzde 80'i, dünya kuru incir üretiminin ise yüzde 60'ı ilimizden karşılanıyor. Yavru balık üretimi, balık üretimi, süt üretimi ve bal üretimi ile birlikte büyükbaş hayvan sayısı bakımından da ülkemizde ilk on içinde yer alıyoruz" dedi.

Bilgilendirme toplantısının ardından İl Müdürü Ökdem tarafından heyet üyelerine günün anısına plaket takdim edilirken, Heyet üyeleri ildeki bazı noktalarda da teknik çalışma ve saha incelemelerinde bulunduktan sonra Aydın'dan ayrıldı. - AYDIN

Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi
Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi
Azerbaycan Tarım Bakanlığı heyeti Aydın tarımını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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