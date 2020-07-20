Azerbaycan: Sırbistan, Ermenistan'a sınırdaki çatışmalar sürerken silah gönderdi
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Azerbaycan: Sırbistan, Ermenistan'a sınırdaki çatışmalar sürerken silah gönderdi

Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan: Sırbistan, Ermenistan'a sınırdaki çatışmalar sürerken silah gönderdi
20.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:46

Sırbistan'ın Azerbaycan'daki maslahatgüzarı Danitsa Veinoviç, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığında Ermenistan'a silah gönderdikleri gerekçesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veinoviç'i kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Sırbistan'dan Ermenistan'a havan topu ve çeşitli kalibreli mermilerden oluşan büyük miktarda mühimmat gönderildiğine dair güvenilir ve doğrulanmış bilgilere sahip olduklarını belirtti.

Ermenistan'ın 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırılarda daha çok top ve havanları kullandığını hatırlatan Halefov, saldırılar sonucu Azerbaycan ordusundan biri general 12 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu belirtti.

Halefov, Azerbaycan ve Sırbistan arasında stratejik ortaklık anlaşmasının bulunduğunu hatırlatarak, Sırbistan'ın, Ermenistan'ın işgalci politikası ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı devam eden saldırıya destek anlamı taşıyan ve dostça olmayan bu adımının Azerbaycan halkı ve yönetiminde üzüntü ve hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

Bakan Yardımcısı Halefov, Sırbistan'dan bu konuda açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Sırbistan Maslahatgüzarı Veinoviç ise konuya ilişkin bilgisinin olmadığını ve durumu üstlerine ileteceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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