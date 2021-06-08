Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti
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Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti

Azerbaycan, sınırda yakalanan Ermenistan askerini iade etti
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinde bulunduğu için yakalanan Ermenistan askerinin iade edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınır ihlalinde bulunduğu için yakalanan Ermenistan askerinin iade edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Azerbaycan askerlerince yakalanan Artur Kartanyan isimli askerin keşif ve sabotaj grubunun üyesi olmadığının anlaşıldığı, bahsi geçen şahsın yolunu kaybederek sınırı geçtiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının hümanist davranış sergileyerek Kartanyan'ı ülkesine iade ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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