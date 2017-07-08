Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Büyükelçilikte Kutlandı

Geçtiğimiz Nisan ayında Bakü'de 25. hastanesinin açılışını gerçekleştiren Dünyagöz Hastaneler Grubu adına kutlamaya katılan İş Geliştirme Ankara Bölge Sorumlusu Hande Çalık, "İş birliğimiz adına Azerbaycan elçiliği ile olan ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Bu davet vesilesi ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de kutluyorum" şeklinde konuştu.

Çankaya'da bulunan büyükelçilik binasında gerçekleştirilen resepsiyonda Azerbaycan Askeri Ataşesi Mushfig Mammadov ve T. C. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yaptıkları konuşmalarda günün önemine dikkat çekerken, iki ülke halkı arasındaki kardeşlik duygularına vurgu yaptılar. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemde ilerlediğine vurgu yapan Azerbaycan Askeri Ataşesi Albay Mushfig Mammadov, özellikle Dünyagöz'ün Bakü'de yaptığı göz hastanesi yatırımdan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Dünyagöz'ü temsilen kutlamaya katılan Dünyagöz İş Geliştirme Ankara Bölge Sorumlusu Hande Çalık ise, "Bu yılın Nisan ayında Bakü'de açılışını gerçekleştirdiğimiz 25. hastanemiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Ekonomik iş birliğimiz adına Azerbaycan elçiliği ile olan ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. İlk günden beri projemize gösterdikleri destekten ötürü başta sayın elçimiz Faig Bağırov olmak üzere tüm Azerbaycan Elçiliği'ne verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca bu vesile ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyorum" dedi.