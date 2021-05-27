Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin esir alındığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer bölgesinde Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine giden yolda mayın döşemeye çalışan 6 Ermeni askerinin esir alındığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs yerel saatle 03.00 civarlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait keşif-sabotaj grubunun, Kelbecer bölgesindeki Yukarı Ayrım yerleşim yeri yönünde Ermenistan-Azerbaycan sınırını ihlal ettiği belirtildi. 6 Ermeni askerinin, sınırdaki mevzilere giden yolda mayın döşeme faaliyetleri sırasında alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılarak, esir alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, sabah saatlerinde sınır yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait, tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve alınan tedbirler sonucunda hareketlerinin önlendiği belirtilerek, "Şu anda bu yöndeki operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sınırda sıcak saatler! Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı
Sınırda sıcak saatler! Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 10:17:41. #1.13#

title