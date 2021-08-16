Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Kabil'deki Azerbaycan askerleri için herhangi bir tehlike yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Kabil'deki Azerbaycan askerleri için herhangi bir tehlike yok

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Kabil'deki Azerbaycan askerleri için herhangi bir tehlike yok
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, havalimanının Azerbaycan askerlerince korunan bölgesinde şu anda herhangi bir gerginlik bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki gergin duruma rağmen 120 Azerbaycan askerinin, havalimanının güvenliğini sağlamak için Türk askerleriyle görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: '(Afganistan'da) Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor'
Son dakika gündem: Bakan Çavuşoğlu: "(Afganistan'da) Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor"
ABD büyükelçiliğinden Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu uyarısı
ABD büyükelçiliğinden Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Kabil'deki Azerbaycan askerleri için herhangi bir tehlike yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:51:37. #1.15#

title