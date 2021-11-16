Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan ordusunun askeri araçları yok edildi" - Haberler
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan ordusunun askeri araçları yok edildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan Savunma Bakanlığı:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yok edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yok edildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni tarafının yaptığı provokasyona karşılık olarak Azerbaycan birlikleri tarafından Ermenistan ordusuna ait tanksavar ve havan toplarının imha edildiği belirtildi. Sınırdaki gerginliğin devam ettiği ifade edilen açıklamada, çatışmaların ve operasyonların da sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, sınırdaki durum hakkında halkı düzenli olarak bilgilendireceğini kaydetti.

(Kamil Nadirli/İHA)

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