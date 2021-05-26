Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun 24-26 Mayıs arasında Gegarkunik eyaletindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer ve Gedebey illerindeki mevzilerine belirli aralıklara ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan tarafının provokatif amaçlarla Şuşa etrafındaki Azerbaycan mevzilerine de ateş açtığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun karşılık vermediği, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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