Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti"
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti"

12.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:45
Azerbaycan Savunma Bakanlığı:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'da ateşkesi ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu. Bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini belirterek, "Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Halihazırda ateşkes gözlemleniyor" denildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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