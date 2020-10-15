Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı

15.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:33
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiği ifade edildi.

Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan'ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSUAzerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM), dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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