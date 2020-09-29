Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermeni ordusunun alay komutanı ağır yaralandı"
29.09.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:14
Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.
Azerbaycan, Ermenistan'a karşı üst üste elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahli, Ermenistan Ordusu 18. Motorlu Tüfek Tümeni 9'uncu Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan'ın Azerbaycan Ordusu'nun yürüttüğü operasyon sonucunda ağır yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı