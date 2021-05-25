Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermeni askerin ölümüyle Azerbaycan'ın hiçbir ilgisi yok"
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermeni askerin ölümüyle Azerbaycan'ın hiçbir ilgisi yok"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 'Ermeni askerin ölümüyle Azerbaycan'ın hiçbir ilgisi yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırdaki Ermeni askerin ölümüyle ilgili Azerbaycan tarafının hiçbir ilgisinin olmadığını aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırdaki Ermeni askerin ölümüyle ilgili Azerbaycan tarafının hiçbir ilgisinin olmadığını aktardı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerginlik devam ederken, bir Ermeni askerinin ölmesinin ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığından, olaya ilişkin açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığının Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki mevzilerine, Kelbecer bölgesinden ateş açtığına yönelik bir kez daha asılsız iddialarda bulunduğu belirtildi. Bakanlık, 25 Mayıs günü öğle saatlerinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri personelinin bulunduğu 7 kamyonun sınıra yaklaşmaya çalıştığını ve Azerbaycan birimleri tarafından alınan uyarı önlemleri neticesinde karşı tarafın engellendiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Edindiğimiz bilgiye göre, Ermeni askeri bir kaza sonucu ölmüştür. Bu olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisi yoktur. Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

(Kamil Nadirli/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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