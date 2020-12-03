Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'daki savaşta 2 bin 782 şehit verildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'daki savaşta 2 bin 782 şehit verildi

03.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:55
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'daki savaşta 2 bin 782 şehit verildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği belirtilirken; şehit askerlerin arasından 103'ünün DNA analizi ile kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürüdüğü, 100'den fazla askerin kayıp olduğu ve onları bulmak ve ailelerini bilgilendirmek için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, şu anda 1245 askerin kurumlarda tedavi edildiği belirtildi. Ayrıca, hayatını kaybeden askerlerin isim, doğum tarihi, rütbe ve savaş rotası hakkında da detaylı bilgilerin kamuoyuna sunulacağı bildirildi. İlgili devlet kurumlarının çalışanlarından bir komisyonun bu yönde çalıştığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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