Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu paylaştı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu paylaştı

09.11.2020 07:24 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:28
Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu paylaştı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "8 Kasım günü ve gecesi Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin çeşitli yönlerindeki yerleşimlerimize çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla ateş açtı" denildi. Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönündeki operasyonların farklı yoğunluklarda devam ettiği belirtildi. Açıklamada şunlara yer verildi :  "Gün içinde düşman, cephenin ana yönlerinden sert bir şekilde vuruldu. Cephenin bazı bölgelerinde, personel ve askeri teçhizatta ağır kayıplar veren düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Gün içerisinde çok sayıda düşman birliği, 1 T-72 tankı, 1 D-30 topu, 1 havan, 1 adet mühimmat dolu askeri kamyon imha edildi.Şu anda, savaş operasyonları devam ediyor. Operasyonel koşullar birliklerimizin kontrolü altındadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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