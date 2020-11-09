Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı

09.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:32
Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı

Azerbaycan, Rus helikopterinin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan, Rus helikopterinin karanlıkta ve alçak uçuş yapması nedeniyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Rusya Savunma Bakanlığından, bugün yerel saatle 18.30'da Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğunu öğrendiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken sınıra yakın bölgede, günün karanlık vaktinde, alçak irtifada ve hava savunma sisteminin radar gözleminin dışında uçtuğu vurgulandı.

Daha önce o bölgede Rus helikopterlerinin uçuşlarının gözlemlenmediği belirtilen açıklamada, dikkat çekilen faktörleri ve Ermenistan'ın olası provokasyonlarını göz önünde bulunduran görevdeki askeri birliğin ateş açma yönünde karar aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan, yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı, hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Azerbaycan'ın tazminat ödemeye hazır olduğunu da duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'daki 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi askeri helikopterinin Yeraskh yerleşim birimi yakınında roketatar atışına maruz kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İlgili Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya ait helikopterin Azerbaycan tarafından 'yanlışlıkla'...
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya ait helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla"...
Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış
Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış
İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneğinden Azerbaycan'a destek
İstanbul Azerbaycan Kültür Evi Derneğinden Azerbaycan'a destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı - HaberlerAvrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - HaberlerAzerbaycan, Rus helikopterini düşürdü - HaberlerAK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - HaberlerKovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - HaberlerSon dakika haberleri | Nevşehir'de hatalı sollama ölüm getirdi: 4 ölü, 3 yaralı - HaberlerSon dakika! Yemen'de hükümet güçleri ile ayrılıkçı milisler arasında çatışma: 6 ölü - HaberlerSon dakika haber: Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - HaberlerSon dakika haber: ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. - HaberlerSon dakika haberi! Bergama'daki Selinos Deresi ıslah edilecek - HaberlerSon Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü - HaberSon Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi - HaberlerSon Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir - HaberlerSon Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Kamala Harris Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Evgar Timur Selçuk Türkan Şoray İkbal Gürpınar
Spor Babel Falcao Okan Buruk Arda Turan Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 21:33:59. #1.14#
title