Azerbaycan, Rus helikopterini düşürdü
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Azerbaycan, Rus helikopterini düşürdü

09.11.2020 21:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:31
Azerbaycan, Rus helikopterini düşürdü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıklayarak, "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Kesinlikle Rus tarafına yönelik bir şey değildi" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-24 tipi askeri helikopterin düşürülmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığının Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığından Nahcivan'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında 9 Kasım günü saat 18.30'da bir Rus Mi-24 askeri helikopterin düşürüldüğü bilgisini aldığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde aktif muharebe operasyonlarının devam ettiği Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırı yakınlarında uçtuğunu bildirdi. Açıklamada, "Uçuş, Hava Savunma Kuvvetleri'nin radar algılama bölgesi dışında alçak irtifada günün karanlık saatlerinde gerçekleşti ve daha önce bu bölgede Rus Hava Kuvvetleri'ne ait hiçbir helikopterin uçuşu gözlemlenmedi. Bu etkenler ve bölgedeki gergin durum bağlamında Ermeni tarafının olası provokasyonları nedeniyle askeri görevliler ateş açmaya karar verdi. Azerbaycan tarafı, kazara olan ve Rus tarafına yönelik olmayan trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan, ölen mürettebatın ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyor. Azerbaycan tarafı gerekli tazminatı ödemeye hazırdır" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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