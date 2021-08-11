Azerbaycan: Rus güçleri, Azerbaycan topraklarında Ermenistan güçlerinin konuşlanmasına son vermeli

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye uymayarak Azerbaycan topraklarına asker gönderdiğini, bölgede geçici olarak bulunan Rus güçlerin bu duruma son vermesi gerektiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye uymayarak Azerbaycan topraklarına asker gönderdiğini, bölgede geçici olarak bulunan Rus güçlerin bu duruma son vermesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının imzaladığı üçlü bildiri gereği, Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılması gereken Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kalıntılarının halen Rus unsurlarının geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın son günlerde silahlı kuvvetlerini Rus unsurlarının geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına kaydırarak karakollar kurduğu ve böylece üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu tarafından yeterli önlemlerin alındığı ve bu tür durumlara izin verilmediği ifade edilen açıklamada, Ermenistan tarafının durumu daha da kötüleştirmek için kasıtlı olarak bu tür provokasyonlara başvurduğu vurgulandı.

Tüm bunların Ermenistan'ın yeni Savunma Bakanı Arshak Karapetyan'ın orduya "tüm araçları kullanarak güç kullanma" konusundaki sorumsuz ve kışkırtıcı emrinin arka planında yaşandığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan'ın eski Savunma Bakanı David Tonayan'ın da 'yeni savaşlar, yeni topraklar' olarak adlandırdığı kışkırtıcı bir askeri doktrinle konuştuğunu hatırlatmak isteriz. Onun utanç verici sonu herkes tarafından biliniyor. Azerbaycan ordusu gerekli tüm önlemleri alacaktır. Rusya güçleri, üçlü bildirinin hükümlerine göre geçici olarak bulundukları Azerbaycan topraklarında Ermenistan güçlerinin konuşlanmasına son vermelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov