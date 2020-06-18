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Azerbaycan Premier Ligi erken bitirildi

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bitmesine 8 hafta kalan Azerbaycan Premier Ligi'nin tamamlanması yönünde karar aldı.

Azerbaycan Premier Ligi erken bitirildi
18.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:34

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), bitmesine 8 hafta kalan Azerbaycan Premier Ligi'nin tamamlanması yönünde karar aldı.

AFFA Yürütme Kurulu toplantısında, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle Azerbaycan Premier Lig'in sona erdirilmesi, sezon şampiyonunun ve UEFA kupalarına katılacak takımların mevcut puan durumuna göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Karara göre 20 hafta devam eden lig sıralamasında 45 puanla birinci olan Karabağ takımı şampiyon oldu. Karabağ takımı ülkeyi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

37 puanla ikinci olan Neftçi ile 30 puanla üçüncü olan Keşle takımları ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

AFFA, Azerbaycan Kupası maçlarının da oynanmaması yönünde karar aldı. Yarı final ve final maçları oynanmayan kupa, galipsiz olarak sonuçlandı. Bu nedenle, Premier Lig'de 4. sırada olan Sumgayıt takımı da UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Yetkililer, 10 takımının bulunduğu Premier Lig'de bu sezon hiçbir takımın küme düşürülmemesi yönünüde de mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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