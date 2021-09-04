Azerbaycan, Paralimpik Oyunları 14'ü altın 19 madalya ile tamamladı
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Azerbaycan, Paralimpik Oyunları 14'ü altın 19 madalya ile tamamladı

Azerbaycan, Paralimpik Oyunları 14'ü altın 19 madalya ile tamamladı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Spor

Azerbaycanlı sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı 14'ü altın, 1'i gümüş, 4'ü bronz toplam 19 madalya ile tamamladı.

Azerbaycanlı sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı 14'ü altın, 1'i gümüş, 4'ü bronz toplam 19 madalya ile tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 36 sporcu ile katılan Azerbaycan'da sporcular atletizmde 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz, judoda 6 altın, 2 bronz, yüzmede 4 altın, halterde ise 1 bronz madalya kazandı.

Azerbaycan, bu sonuç ile Paralimpik Oyunları'nda bugüne kadarki en büyük başarısını elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke, bronz madalya kazandı.
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