Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
27.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:51

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 396 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 30 bin 446'ya yükseldi.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 558 artarak 23 bin 242'ye ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 423'e çıktı.

Bugüne kadar 690 bin 386 testin yapıldığı Azerbaycan'da 6 bin 781 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs ayı sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 21 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 132 artarak 20 bin 952'ye, ölü sayısının 2 artışla 119'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşenlerin sayısının 140 artarak 11 bin 245'e yükseldiği aktarıldı.

95 bin kişi gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 588 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 salgınının kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Moldova'da 13 kişi daha yaşamını yitirdi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 120 artışla 23 bin 154'e, ölenlerin sayısı ise 13 artışla 748'e çıktı.

245 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı da 16 bin 154'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 4 artarak 1576'ya yükseldiği, vakalarda yüzde 64,8'inin iyileştiği belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 30 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova Başbakanı İon Chicu, 27 Temmuz Bağımsızlık Günü ve 31 Temmuz Moldova Dili Günü kutlamalarının Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Belarus'ta 119 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 119 artarak 67 bin 251'e, ölü sayısının ise 4 artışla 538'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 67 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 492'ye ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da ölü sayısı 60 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 43 artarak 7 bin 235'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 60'a çıktığını açıkladı.

1147 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 58 artarak 6 bin 28'e ulaştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı 3. Sayfa
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin Güncel
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3....
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Güncel
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı 3. Sayfa
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Avrupa'ya 95 göçmeni taşıyan teknenin acil yardım çağrılarına yanıt verilmiyor
Avrupa'ya 95 göçmeni taşıyan teknenin acil yardım çağrılarına yanıt verilmiyor
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Ziya Selçuk Fatih Sultan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reha Özcan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 18:54:37. #1.15#
title