Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi

Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderildi.

Bakanlığa bağlı 40 itfaiye aracı ile 150 personel, kara yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Yangınla mücadele çalışmalarında yer alan Azerbaycan'a ait amfibi uçak da 1 günlük bakım için geldiği ülkeden ayrılarak tekrar Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan, daha önce de Türkiye'ye 320 personel, 53 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı
Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı
Son dakika haber: Altun: 'Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar...
Son dakika haber: Altun: "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar...
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan...
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Yıldız Tilbe Prens William
Spor Muslera Eda Erdem Caner Erkin Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan, orman yangınlarına müdahale için Türkiye'ye üçüncü ekibi gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 10:53:36. #1.15#

title