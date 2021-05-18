Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
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Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Azerbaycan ordusunun, 15 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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