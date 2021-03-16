Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
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Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı

16.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:12
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol ve yakıt ikmalinin yapılması yer aldı.

Tüm kontrollerin ardından havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Azerbaycan ordusunun 10 bin askerin katılımıyla dün başlattığı tatbikat 18 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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