Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor

28.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:25

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askeri birliklerinin Ermeni askeri mevzilerini yok etmek ve toprakları işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakanlık düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

(İHA)

Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor
Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor
Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor
Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Çağla Şikel Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:25:43. #1.15#
title