Azerbaycan ordusunun karşı saldırıları devam ediyor

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askeri birliklerinin Ermeni askeri mevzilerini yok etmek ve toprakları işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonların devam ettiğini belirtti. Bakanlık düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı