Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerlerin korkusu kamerada
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Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerlerin korkusu kamerada

23.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:05

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da esir aldığı, sivillerin üzerine bomba yağdırıp bebekleri öldüren Ermeni askerlerinin, korkudan 'Azerbaycan Karabağ' dediği anlar kameraya yansıdı.

Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ'da esir aldığı, sivillerin üzerine bomba yağdırıp bebekleri öldüren Ermeni askerlerinin, korkudan 'Azerbaycan Karabağ' dediği anlar kameraya yansıdı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı destan yazıyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar ikinci ateşkese rağmen devam ederken, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlarda esir alınan Ermenistan askerlerinin "Karabağ Azerbaycan" dediği anlar kameraya yansıdı.

ASKERİ  TEÇHİZAT VE YİYECEK SIKINTISI ÇEKİYORLAR

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve altyapısına ciddi zarar verildiğini ve Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

- Azerbaycan

Azerbaycan ordusunun esir aldığı Ermeni askerlerin korkusu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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