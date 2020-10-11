Azerbaycan ordusuna gönüllü katılan Alexandrovic çatışmada hayatını kaybetti

Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan Ortodoks Azerbaycan vatandaşı Denis Alexandrovic Karabağ cephesinde çarpıştığı sırada Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti.

Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan Ortodoks Azerbaycan vatandaşı Denis Alexandrovic Karabağ cephesinde çarpıştığı sırada Ermeni güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti.

Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. On beşinci gününe giren Dağlık Karabağ savaşında gece boyu patlama sesleri susmadı, Azerbaycan ordusu cepheden yeni görüntüler paylaştı. Öte yandan, Azerbaycan ordusuna gönüllü olarak katılan Ortodoks Azerbaycan vatandaşı Denis Alexandrovic Karabağ cephesinde çarpıştığı sırada; Ermeni güçlerince gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti. Alexandrovic hayatını kaybettiği Karabağ cephesine yakın bir bölgede törenle toprağa verilirken; törene çok sayıda Azerbaycan ordusunda görevli üstdüzey askeri komuta kademesi katıldı. Alexandrovic'in adı da Karabağ'da çarpışan Azerbaycan'nın, milli kahramanlar listesine girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı