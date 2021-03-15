Azerbaycan ordusu tatbikata başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Azerbaycan ordusu tatbikata başladı

15.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:56
Azerbaycan ordusu tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikata başladı.

Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusu tatbikata başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 09:58:40. #1.16#
title