Azerbaycan ordusu tatbikata başladı
15.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:56
Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikata başladı.
Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildiği bildirildi.
Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.
Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov