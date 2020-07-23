Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurduAzerbaycan, (DHA)- Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu. O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Kaynak: DHA