Azerbaycan ordusu sınır hattındaki Ermenistan mevzilerini böyle vurdu Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz hafta cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurduğu anları paylaştı.

Azerbaycan ordusu, cephe hattındaki Ermenistan ordusuna ait mevzileri top atışıyla vurdu. O anlar Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait mevzi ve çok sayıda askeri kışla yerle bir edildi.

Kaynak: DHA